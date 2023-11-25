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Al Qahera News: Израиль и ХАМАС подали сигналы к продлению перемирия

Елизавета Егорова
18:35 25.11.2023
Египет получил положительные сигналы от Израиля и ХАМАС о продлении перемирия в секторе Газа.
Al Qahera News: Израиль и ХАМАС подали сигналы к продлению перемирия
© Фото: Abed Rahim Khatib, dpa, Globallookpress
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Перемирие между армией Израиля и палестинскими боевиками ХАМАС может быть продлено на еще несколько дней. Соответствующие сигналы от обеих сторон получил Египет.

«Египет получил положительные сигналы от всех сторон о продлении периода перемирия в секторе Газа», - сообщает Sputnik со ссылкой на египетский телеканал Al Qahera News.

Продление временного мира необходимо для того, чтобы освободить большее число пленных палестинцев и израильских заложников. Переговоры ведутся при посредничестве Катара и Египта.

Ранее стало известно, что Израиль 24 ноября освободил 39 палестинских заключенных - 25 женщин и 14 детей.

Кроме того, Красному кресту вчера передали 13 заложников - израильских женщин и детей. Они стали первыми освобожденными пленными после начала перемирия.

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