В МИД Катара заявили, что перемирие в секторе Газа начнется утром в пятницу

В первую группу людей, которых освободят после начала перемирия в секторе Газа, войдут 13 женщин и детей.

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В 07.00 утра (08.00 по московскому времени) в секторе Газа начнет действовать перемирие между армией Израиля и палестинскими боевиками ХАМАС, которое продлится четыре дня. Списки людей, которые подлежат освобождению, уже переданы, сообщили в МИД Катара.

«...Переданы списки тех, кто будет освобожден. Перемирие вступит в силу в 07.00 по местному времени», - заявил представитель катарского министерства Маджид аль-Ансари.

В своем заявлении он отметил, что первую группу освобожденных мирных жителей передадут в 16.00 по местному времени. В нее войдут 13 женщин и детей.

Напомним, что о достижении четырехдневного перемирия стало известно утром 22 ноября. Оно было достигнуто при посредничестве Катара. Одним из условий мира стал безопасный коридор для эвакуации мирного населения к границе с Египтом.