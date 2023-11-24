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В МИД Катара сообщили об освобождении 39 палестинских заключенных

Роман Закурдаев
Алина Луговая
21:29 24.11.2023
Среди освобожденных палестинских заключенных 25 женщин.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Abed Rahim Khatib dpa Globallookpress
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Израиль освободил 39 палестинских заключенных. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) сообщил представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

Маджид аль-Ансари уточнил, что среди освобожденных палестинцев 25 женщин и 14 детей. По его словам, боевики ХАМАС передали сотрудникам Красного Креста 24 заложника - 13 израильтян, 10 граждан Тайланда и один гражданин Филиппин.

Ранее стало известно, что среди 13 израильских заложников, которых ХАМАС передал представителям Красного Креста, женщины и дети. Вскоре они должны оказаться в Египте.

Палестинских заключенных из тюрьмы израильского города Димона вывезли в белых микроавтобусах. В ближайшие четыре дня планируется обменять 50 заложников ХАМАС на 150 палестинских заключенных. Заложников доставят на израильскую авиабазу Хацерим.

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