В Москве проходит церемония прощания с журналистом Борисом Максудовым

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В московском телецентре на Шаболовке проходит церемония прощания с журналистом «России-24» Борисом Максудовым. Попрощаться с военкором пришли его коллеги, близкие и друзья.

Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев сказал, что сегодняшний день «один из самых тяжелых в истории компании» и пообещал оказать семье погибшего журналиста всю необходимую помощь.

Борис Максудов скончался 23 ноября после ранения осколками от боеприпаса, сброшенного украинским беспилотником во время работы в Запорожской области. Ему было 38 лет. Указом президента Владимира Путина Максудов был награжден орденом Мужества посмертно.