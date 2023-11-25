В Москве проходит церемония прощания с журналистом Борисом Максудовым
Генеральный директор ВГТРК пообещал оказать семье погибшего журналиста всю необходимую помощь.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В московском телецентре на Шаболовке проходит церемония прощания с журналистом «России-24» Борисом Максудовым. Попрощаться с военкором пришли его коллеги, близкие и друзья.
Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев сказал, что сегодняшний день «один из самых тяжелых в истории компании» и пообещал оказать семье погибшего журналиста всю необходимую помощь.
Борис Максудов скончался 23 ноября после ранения осколками от боеприпаса, сброшенного украинским беспилотником во время работы в Запорожской области. Ему было 38 лет. Указом президента Владимира Путина Максудов был награжден орденом Мужества посмертно.