Эвакуацию раненного при обстреле ВСУ военкора Максудова сняли на видео

Судя по кадрам, военкор получил ранения как минимум живота и руки.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Первые моменты после ранения осколками журналиста канала «Россия 24» Бориса Максудова были сняты на видео. Военкор вместе с коллегами был атакован украинским беспилотником в Запорожской области.

На кадрах журналиста доставляют на носилках, он находится в создании, реагирует на слова. Можно увидеть ранения на животе и правой руке Максудова. Предположительно, журналиста везут на рентген, чтобы определить характер ранения.

Максудов получил ранения в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника по группе российских журналистов. Об этом 22 ноября сообщило Министерство обороны России. Максудов был госпитализирован с осколочными ранениями. Утром 23 ноября стало известно, что военкор скончался.