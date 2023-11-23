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Эвакуацию раненного при обстреле ВСУ военкора Максудова сняли на видео

Алексей Курильченко
10:55 23.11.2023
Судя по кадрам, военкор получил ранения как минимум живота и руки.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Первые моменты после ранения осколками журналиста канала «Россия 24» Бориса Максудова были сняты на видео. Военкор вместе с коллегами был атакован украинским беспилотником в Запорожской области.

На кадрах журналиста доставляют на носилках, он находится в создании, реагирует на слова. Можно увидеть ранения на животе и правой руке Максудова. Предположительно, журналиста везут на рентген, чтобы определить характер ранения.

Максудов получил ранения в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника по группе российских журналистов. Об этом 22 ноября сообщило Министерство обороны России. Максудов был госпитализирован с осколочными ранениями. Утром 23 ноября стало известно, что военкор скончался.

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