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В Израиле заявили, что после паузы в Газе война будет идти еще минимум 2 месяца

Елизавета Егорова
21:48 23.11.2023
После перемирия еще минимум два месяца в палестинском анклаве будут вестись интенсивные боевые действия, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.
В Израиле заявили, что после паузы в Газе война будет идти еще минимум 2 месяца
© Фото: Nasser Ishtayeh Keystone Press Agency Globallookpress
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Предстоящее перемирие в секторе Газа между палестинскими боевиками ХАМАС и израильской армией продлится недолго, а после него интенсивные боевые действия будут вестись еще как минимум два месяц. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

«Это будет короткая пауза, после которой интенсивные боевые действия продолжатся <...> Ожидается еще по меньшей мере два месяца боев», - цитирует Галанта издание Ynet.

Министр добавил, что Израиль будет «создавать давление» с целью возвращения большего числа пленных.

Напомним, что огонь в палестинском анклаве прекратится в пятницу 24 ноября в 7:00 (8:00 по московскому времени). Списки людей, которых освободят, уже переданы, сообщили в катарском МИД. В первую группу освобожденных войдут 13 женщин и детей.

Каждого заложника ХАМАС будут обменивать на троих заключенных палестинцев. Израиль считает такой обмен несправедливым. По словам пресс-секретаря правительства страны, Израиль был вынужден пойти на этот неравноценный обмен.

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