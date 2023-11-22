В ХАМАС раскрыли условия 4-дневного перемирия с Израилем

В течение четырех дней в секторе Газа должен действовать режим прекращения огня с безопасным перемещением беженцев на юг анклава.

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В ХАМАС раскрыли условия договоренности о четырехдневном перемирии с Израилем. Об этом сообщил RT со ссылкой на Telegram-канал ХАМАС.

На весь период прекращения огня противоборствующие стороны договорились обеспечить безопасный коридор для эвакуации населения из зоны боевых действий в южные районы палестинского анклава, к границе с Египтом.

«Во время перемирия оккупационные силы обязуются... обеспечить свободное передвижение граждан с севера на юг по всему шоссе Салах-эд-Динх», - пояснили в ХАМАС.

Ранее сообщалось, что канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху согласилась выпустить из тюрем 150 палестинцев в обмен на освобождение 50 заложников, находящихся в плену ХАМАС. Обмен планируется начать 23 ноября, с этого дня в зоне военных действия в секторе Газа должно наступить перемирие.