В МИД России выразили соболезнования в связи с гибелью военкора Максудова

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Гибель военного корреспондента канала «Россия 24» Бориса Максудова - это невосполнимая утрата для российского журналистского сообщества. Об этом сообщает «360» со ссылкой на заявление пресс-службы МИД России.

«Скорбим по кончине журналиста телеканала „Россия 24“ Бориса Максудова. Для журналистского сообщества России это невосполнимая утрата. В наших сердцах навсегда останется память о нем как о яркой творческой личности и талантливом профессионале», - отметили в МИД.

В ведомстве добавили, что благодаря самоотверженной работе мир увидел правду о происходящем в зоне боевых действий и террористических методах, которые использует преступный киевский режим.

В российском МИД выразили соболезнования близким и родным военкора, а также всех тех представителей СМИ, которые погибли при выполнении своего профессионального долга.

Ранее в Кремле назвали трагедией каждую гибель журналиста. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что военные корреспонденты выполняют опасную и нелегкую работу.

Напомним, накануне группа российских журналистов попала под обстрел ВСУ в Запорожской области. Удар наносился с беспилотника. Борис Максудов, корреспондент «России 24», получил осколочные ранения. Были опубликованы кадры первых секунд после ранения журналиста. Военкора эвакуировали, доставили в госпиталь, но спасти его не удалось.