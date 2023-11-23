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Глава нацбезопасности Израиля назвал сроки начала освобождения заложников из Газы

Марина Крижановская
01:07 23.11.2023
Освобождение пленных израильтян начнется. согласно главе СНБ Израиля, не ранее пятницы, 24 ноября.
Глава нацбезопасности Израиля назвал сроки начала освобождения заложников из Газы
© Фото: Xinhua Globallookpress
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В Израиле рассказали, что освобождение заложников-израильтян начнется не ранее пятницы. Об этом заявил руководитель совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

Он отметил, что между Израилем и ХАМАС на постоянной основе проводятся переговоры об освобождении пленных из сектора Газа.

«Начало освобождения заложников произойдет в соответствии с изначальным соглашением между сторонами и не ранее пятницы», - процитировал ТАСС заявление пресс-службы правительства Израиля.

Днем 21 ноября катарский МИД сообщил, что переговоры между Израилем и ХАМАС достигли финишной прямой. Эта договоренность стала первой и масштабной с 7 октября - момента обострения конфликта между палестинской и израильской сторонами. ХАМАС и Израиль пришли к соглашению о прекращении огня на четыре дня, начиная с 23 ноября, и об обмене заложников.

На следующий день Министерство юстиции Израиля на своем сайте разместило список палестинских заключенных, которых могут освободить в рамках соглашения об обмене пленными. В списке указаны 300 человек. Согласно ранее достигнутым договоренностям, речь шла о передаче ХАМАС только 150 человек в первые четыре дня.

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