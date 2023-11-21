В МИД Катара заявили, что переговоры между Израилем и ХАМАС достигли финишной прямой

Вскоре Израиль и ХАМАС могут достичь перемирия, заявили в катарском МИД, однако подробности соглашения пока неизвестны.

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Переговоры о перемирии между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС на данный момент находятся на финишной прямой, заявили в катарском МИД.

«Переговоры <...> вышли на финишную прямую, но не можем предоставить какие-либо подробности до достижения окончательной договоренности», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства Катара.

Ранее о вероятности перемирия заявил лидер ХАМАС Исмаил Хания. По его словам, стороны приближаются к подписанию соглашения. Судя по всему, речь идет о пятидневном прекращении огня ради обмена пленными.

Про близкое перемирие писала и газета Washington Post. По данным издания, заложники могут в ближайшее время оказаться на свободе. За соблюдением условий будут следить с воздуха.