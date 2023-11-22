В МИД РФ заявили о готовности сотрудничать с Финляндией по мигрантам на границе
Москва готова сотрудничать с Хельсинки, чтобы помочь разрешить сложную ситуацию на российско-финской границе, где скопились мигранты из Африки и Ближнего Востока. О вызове финского посла на Смоленскую площадь и сути российских предложений официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала Радио Sputnik.
«Нужно было бы дать указания своим пограничникам провести консультации с российскими и выложить на стол все озабоченности финской стороны. И по ним пройтись, выработать взаимоприемлемое решение. Мы готовы к такой работе», - пояснила Захарова.
Ранее сообщалось о попытках мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока незаконно пересечь границу России и Финляндии, на пограничных КПП скопились толпы мигрантов, по этой причине власти Финляндии приняли решение о закрытии всех пунктов пропуска, называлась вероятная дата - с 22 ноября.
Для помощи беженцам у КПП в Мурманской области российские пограничники открыли пункт обогрева.
Напомним, что в Хельсинки нашлись сторонники полного закрытия российско-финской границы, но вице-канцлер юстиции Микко Пуумалайнен не поддержал это предложение правительства.