В МИД РФ заявили о готовности сотрудничать с Финляндией по мигрантам на границе

Финского посла вызвали на Смоленскую площадь, чтобы изложить позицию России по ситуации на границе, где скопились беженцы из стран Африки и Ближнего Востока.

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Москва готова сотрудничать с Хельсинки, чтобы помочь разрешить сложную ситуацию на российско-финской границе, где скопились мигранты из Африки и Ближнего Востока. О вызове финского посла на Смоленскую площадь и сути российских предложений официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала Радио Sputnik.

«Нужно было бы дать указания своим пограничникам провести консультации с российскими и выложить на стол все озабоченности финской стороны. И по ним пройтись, выработать взаимоприемлемое решение. Мы готовы к такой работе», - пояснила Захарова.

Ранее сообщалось о попытках мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока незаконно пересечь границу России и Финляндии, на пограничных КПП скопились толпы мигрантов, по этой причине власти Финляндии приняли решение о закрытии всех пунктов пропуска, называлась вероятная дата - с 22 ноября.



Для помощи беженцам у КПП в Мурманской области российские пограничники открыли пункт обогрева.



Напомним, что в Хельсинки нашлись сторонники полного закрытия российско-финской границы, но вице-канцлер юстиции Микко Пуумалайнен не поддержал это предложение правительства.