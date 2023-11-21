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Вице-канцлер Финляндии Пуумалайнен не поддержал предложение ужесточить меры на границе с РФ

Елизавета Егорова
18:58 21.11.2023
Предложение правительства Финляндии об ужесточении мер на границе с РФ не имеет достаточных правовых оснований, заявил вице-канцлер юстиции Микко Пуумалайнен.
Вице-канцлер Финляндии Пуумалайнен не поддержал предложение ужесточить меры на границе с РФ
© Фото: IMAGO, Jussi Nukari, Globallookpress
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Вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен не поддержал предложение правительства об ужесточении мер ограничения на границе с Россией, сообщил телерадиоканал Yle. По данным издания, для вводимых мер недостаточно правовых оснований.

«Вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен отклонил предложение правительства об ужесточении ограничений на границе с РФ», - сообщает ТАСС, ссылаясь на Yle.

В сообщении уточняется, что предложение правительства Финляндии исключает право подавать заявления на предоставление убежища. Также документ не гарантирует то, что человек сможет обратиться за помощью к международным организациям.

Ранее в российском МИД не исключили возможность того, что Финляндия полностью закроет границы с РФ. Такой вариант событий, однако, будет противоречить интересам Хельсинки, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.

Военные Финляндии начали возводить временные заграждения недалеко от КПП «Салла». это один из двух пунктов на границе с Россией, который принимает беженцев.

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