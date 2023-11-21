Пограничники РФ установили пункт обогрева для беженцев на границе с Финляндией

О намерении закрыть все КПП на границе с РФ Финляндия сообщила еще вчера, сегодня был закрыт пункт «Салла» в Лапландии. Африканские мигранты разместились в пункте обогрева рядом с КПП.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Власти Финляндии закрыли КПП «Салла» в Лапландии - это район нашего Алакуртти. Российские пограничники в Мурманской области установили пункт обогрева для беженцев, которые пытаются попасть в Суоми.

Этот пункт стал уже шестым в «черном списке». Мигранты из Африки надеются, что погранпереход все-таки откроют. К суровым северным условиям гости с юга не привыкли, не помогают даже теплые куртки и шерстяные шапки и рукавицы. Спасает только шатер с печкой, который установили наши военные.

«Мы все тут из Сомали, мигранты. Мы очень хотим получить убежище в Финляндии, вот и все», - пояснил один из беженцев.

Финляндия планирует закрыть все КПП на границе с Россией с 22 ноября. Власти Суоми объяснили это большим потоком беженцев из Африки и с Ближнего Востока, пытающихся попасть в страну. Однако от такого решения пострадают в том числе русскоязычные жители Финляндии, у которых в России остались родственники.

Заграждения на границе с Россией в Лапландии начали сооружать еще в понедельник, 20 ноября. Финский погранотряд сообщил о возведении временных заграждений Силами обороны страны.