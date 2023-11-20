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Iltalehti: Финляндия намерена закрыть все КПП на границе с РФ 22 ноября

Ирина Елагина
12:24 20.11.2023
Беспрецедентное решение связано со скоплением беженцев на пунктах пропуска.
Iltalehti: Финляндия намерена закрыть все КПП на границе с РФ 22 ноября
© Фото: Игорь Петров, РИА Новости
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В Финляндии намерены заблокировать все пропускные пункты на границе с Россией из-за попыток беженцев из Африки и Ближнего Востока прорваться в страну суоми. Об этом со ссылкой на правительственные источники пишет Iltalehti.

«Правительство может принять в понедельник решение о закрытии пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией», - отметил источник.

По данным СМИ, закрытие всех КПП на российско-финской границе может произойти в ночь на среду, 22 ноября.

В правительстве намерены оставить для беженцев один-единственный легальный коридор для въезда в Финляндию - это аэропорт Хельсинки-Вантаа, что решает проблему проверки документов мигрантов и отсекает тех, у кого нет средств даже для приобретения билетов на самолет.

Напомним, что в течение нескольких дней на КПП финско-российской границы наблюдался приток мигрантов из Сирии, Ирана и Сомали, которые намерены переселиться в Скандинавию, но не имеют для этого должных документов и виз.

Финляндия заявила о необходимости закрыть сначала три, потом четыре приграничных КПП, а теперь намерена блокировать все пограничные пункты пропуска с Россией. Эта мера, по данных финских СМИ, может продлиться до 18 февраля 2024 года. Под закрытие попали КПП в Ленобласти Ваалимаа/Торфяновка, Нуйямаа/Брусничное и Иматра/Светогорск и Ниирала/Вяртсиля в Карелии.

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