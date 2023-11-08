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В Израиле заявили о необходимости присутствия сил в секторе Газа после операции

Никита Черненко
04:58 08.11.2023
Советник премьер-министра Израиля подчеркнул, что силы безопасности будут противодействовать возрождению ХАМАС в секторе Газа.
В Израиле заявили о необходимости присутствия сил в секторе Газа после операции
© Фото: Xinhua Globallookpress
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Старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев сказал, что после завершения палестино-израильского конфликта силы безопасности Израиля останутся в секторе Газа. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

Советник отметил, что оккупация и любая другая форма управления сектором Газа не входит в планы еврейского государства. По словам советника, нахождение сил безопасности Израиля в Газе необходимо для восстановления региона, создания «демилитаризованного» сектора Газа и обеспечение его международной поддержкой, в том числе от арабских стран.

«Когда это закончится и мы одержим победу над ХАМАС, очень важно, чтобы в регионе не возникли новые террористические группировки, чтобы ХАМАС не возродился. Иначе все вернется к исходной точке», - подытожил Регев.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в сектор Газа не будет ввозиться топливо, разрешаться въезд рабочих из сектора Газа и прекращаться боевые операции ЦАХАЛ. Он отметил, что ситуация может измениться в случае освобождения заложников.

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