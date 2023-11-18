Нетаньяху: ЦАХАЛ сохранит за собой свободу действий в Газе после войны
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сохранит за собой полную свободу действий в секторе Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя поствоенное устройство в регионе в телеобращении к нации.
«Армия обороны Израиля будет иметь абсолютную свободу действий, чтобы принимать меры против любой угрозы. Это единственный способ гарантировать демилитаризацию Газы», - цитирует РИА Новости слова израильского лидера.
Он добавил, что в цели ЦАХАЛ входит полное уничтожение палестинского движения ХАМАС, освобождение пленников и недопущение возникновения новой силы в регионе, которая могла бы угрожать Израилю.
Накануне стало известно о том, что Нетаньяху отверг согласованную США сделку по заложникам, удерживаемым ХАМАС, так как посчитал недопустимым предоставление движению пятидневного перемирия.