Нетаньяху: ЦАХАЛ сохранит за собой свободу действий в Газе после войны

Израильский премьер-министр добавил, что только так удастся обеспечить демилитаризацию палестинского анклава.

© Фото: Rizek Abdeljawad, XinHua Globallookperss

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сохранит за собой полную свободу действий в секторе Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя поствоенное устройство в регионе в телеобращении к нации.

«Армия обороны Израиля будет иметь абсолютную свободу действий, чтобы принимать меры против любой угрозы. Это единственный способ гарантировать демилитаризацию Газы», - цитирует РИА Новости слова израильского лидера.

Он добавил, что в цели ЦАХАЛ входит полное уничтожение палестинского движения ХАМАС, освобождение пленников и недопущение возникновения новой силы в регионе, которая могла бы угрожать Израилю.

Накануне стало известно о том, что Нетаньяху отверг согласованную США сделку по заложникам, удерживаемым ХАМАС, так как посчитал недопустимым предоставление движению пятидневного перемирия.