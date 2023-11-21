Нетаньяху сообщил о прогрессе в переговорах с ХАМАС об освобождении заложников

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в переговорах Израиля и ХАМАС по поводу освобождения заложников, находящихся в секторе Газа, наметился прогресс. Сообщение об этом опубликовала газета Haaretz.

На фоне наметившегося успеха в переговорах кабинет министров Израиля планирует собраться на заседание в 20.00 по местному времени (21.00 мск). Ранее лидер ХАМАС Исмаил Хания говорил о том, что между Израилем и ХАМАС может быть достигнута договоренность, согласно которой стороны сделают пятидневный перерыв в зоне боевых действий, а взамен ХАМАС освободит порядка 50 заложников.

«Мы достигли определенного прогресса. Надеюсь, скоро придут хорошие новости», - сказал Нетаньяху.

Ранее МИД Катара сообщил, что переговоры между Израилем и ХАМАС вышли на финишную прямую. Подробности потенциального соглашения диппредставительство не сообщало.