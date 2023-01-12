Польша «от моря до моря»: почему Анджей Дуда стал так часто ездить на Украину

Многие эксперты и политологи полагают, что Польша стремится укрепить свои собственные позиции на Украине и стать уполномоченным Запада на территории слабеющей страны.

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Варшава намерена оказывать политическое давление на европейские страны, чтобы они присоединились к поставкам Украине танков Leopard. Об этом заявил пресс-секретарь польского кабмина. Передать тяжелую технику Киеву в рамках международной коалиции накануне пообещал президент Анджей Дуда. Вместе с литовским коллегой он посетил Львов.

Анджей Дуда приехал на Украину, его окружили сотни горожан - в какой-то момент он даже отодвинул личную охрану, чтобы пожать поклонникам руки. Приезд был долгожданным - правительственный кортеж позже встретил и сам президент Украины Владимир Зеленский. Следующим прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. Внутрь президенты не спешат - ведут беседы, а по факту, дают возможность поработать оператору, ведь эти кадры обязательно передадут на Запад. Красивая картинка, которую можно подороже продать, а точнее обменять на очередную помощь, это в духе современного Киева.

«Польша приняла решение передать танки Украине. Я благодарен за это. Я благодарю президента Дуду, правительство Польши, всех наших польских друзей. Литва передает нашей стране зенитные комплексы. Я благодарен президенту Литвы за очередное проявление непоколебимой и принципиальной поддержки Украины», - заявил Зеленский.

Анонсировали запуск нового, а точнее хорошо забытого старого, «Люблинского треугольника». Отсылка очень простая - подписание Люблинской унии в 1569 году, положившее начало созданию Речи Посполитой. И сегодняшняя политическая геометрия наглядно показывает фантомные надежды на возвращение в прошлое.

«Мы хотим, чтобы это была международная коалиция, и мы приняли решение закрепить в ней пакет новой помощи Украине. Первая партия танков Leopard, которая, я надеюсь, вместе с другими танковыми ротами, будет отправлена другими странами и сможет укрепить обороноспособность Украины», - выразил надежду Анджей Дуда.

Президент Польши, по сути, видоизменил первоначальную задумку «Люблинского треугольника», который предполагал политический и экономический союз Украины, Польши и Литвы, а в итоге превратился в маленький военно-стратегический анклав, на лидерство в котором претендует именно Варшава.

«Польша надеется, что разжигая и поддерживая пламя конфликта она усилит свои собственные позиции на Украине и, возможно, станет уполномоченным Запада на территории все менее самостоятельного украинского государства», - допустил советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич.

По словам польского президента, его страна стала первым государством, оказавшим столь масштабную помощь Киеву. Варшава уже передала 240 танков, миллионы боеприпасов, отправили ПЗРК. К слову, ту самую роту «Леопардов», которая может перекочевать из Польши на украинскую землю, закупают у немцев. А чтобы передать оружие натовского образца в чужие руки - необходимо получить добро самих немцев. И об этой резолюции Дуда просил Олафа Шольца. Ответа пока нет, а в американских СМИ предположили, что такие указания спускают сверху, не из Берлина, а прямиком из Вашингтона.

«Анонимно два немецких чиновника заявили, что позиция Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена, с которым канцлер тесно координирует свои действия. Шольц подчеркнул, что поставки танков на Украину должны обсуждаться "вместе с друзьями и союзниками и особенно с нашим трансатлантическим партнером, с Соединенными Штатами Америки"», - пишет издание Politico.

Ожидая одобрения Польша времени зря не теряет. Она стягивает к украинским и белорусским границам тяжелую технику, очерчивая тем самым свой милитаристский треугольник. Об этом пока не говорят открыто власти, но некоторые польские политические деятели уже озвучивали вскользь идею вернуть «исторические земли». Первую дивизию пехоты легионов Варшава готовится распределить в Подляском воеводстве, которое граничит с Гродненской и Брестской областями Белоруссии и Калининградской областью России. О ее оснащении рассказал Мариуш Блащак - глава минобороны Польши. Полная укомплектовка американскими танками Abrams и корейскими К2. И это лишь малая часть.

«Мы подпишем контракт с правительством США на поставку войску польскому установки HIMARS, которая означает повышение нашей боевой способности. Для строительства сильной и современной армии незаменимым вкладом являются армейская артиллерия, танки и ракеты», - заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Пока Зеленский на трехсторонней встрече во Львове рассуждает с партнерами о европейской интеграции, в Польше его утопию рассматривают совершенно под другим углом. Если Варшава и претендует на земли Западной Украины, то они готовы поделиться с соседями: Румынии Черновицкая и Винницкая области, Польше - основная западная часть от Житомирской до Львовской. Закарпатье - Венгрии, Молдавии оставшаяся часть от Одесской.

«Известно намерение Польши восстановить границы "от моря до моря". Это намерение не ведущих, но очень влиятельных политиков. Оно имеет поддержку со стороны западных сил, в первую очередь – Великобритании», - сказал главный научный сотрудник центра глобальных исследований и международных отношений института актуальных международных проблем дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

Киев надеется, что подписанное трехстороннее соглашение положит начало укрепления Центральной Европы и сделает Украину полноправным членом европейской семьи. Но ведь бывает и так, что в треугольнике - третий оказывается лишним.