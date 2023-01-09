На востоке Польши появится новая пехотная дивизия

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Польша создаст новую пехотную дивизию на востоке страны. С таким заявлением перед журналистами выступил вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.

«Мы организуем новые воинские части. Между 16-й механизированной дивизией, которая действует прежде всего в Варминско-Мазурском воеводстве, и 18-й механизированной дивизией, которая действует в основном в Мазовецком и Люблинском воеводствах, появится 1-я дивизия пехоты легионов. Дивизия, которая будет прежде всего действовать на территории Подляского воеводства», - цитирует слова Блащака РИА Новости.

С его слов, дивизия будет состоять из четырех бригад, вооруженных американскими танками Abrams и южнокорейскими K-2. Кроме того, в состав дивизии включат артиллерийскую бригаду с самоходными гаубицами Krab. На вооружении бригады также будут беспилотные системы разведки.

Ранее в Польше опровергли информацию о передаче крупной партии танков Leopard Украине. Варшава сможет отправить Киеву только символическое количество танков, напомнил представитель канцелярии президента страны Якоб Кумах. Он также подчеркнул, что отправка Киеву большего количества данного вооружения невозможна.