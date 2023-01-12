Салюков заслушал в Белоруссии доклады командиров частей ВС РФ о боевом слаживании

В ходе рабочей поездки в Белоруссию главком Сухопутных войск не только заслушал доклады, но и лично пообщался с бойцами, проверив качество подготовки личного состава.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Главком Сухопутных войск Олег Салюков совершил рабочую поездку в Белоруссию. Там он заслушал доклады командиров воинских частей ВС РФ о проведении боевого слаживания в составе Региональной группировки войск. Об этом сообщает Минобороны России.

«Кроме того, главнокомандующий Сухопутными войсками проверил условия размещения и быта российских воинских подразделений, пообщался с военнослужащими и лично убедился в высоком качестве подготовки личного состава», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве добавили, что военнослужащие ВС РФ из состава Региональной группы войск продолжают курс интенсивной подготовки на полигонах ВС Белоруссии. При этом занятия идут как днем, так и ночью.

Бойцы тренируют навыки стрельбы, вождения боевых машин, проходят психологическую полосу препятствий, осваивают тактическую медицину и другие дисциплины боевой подготовки.

Вчера сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск. Его заместителем на этой должности стал в том числе и Олег Салюков. Также заместителями нового командующего стали Сергей Суровикин и Алексей Ким.

Ранее Шойгу высоко оценил решимость Белоруссии противостоять враждебному курсу США.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов