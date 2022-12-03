Министр обороны РФ заявил, что союзнические отношения Москвы и Минска приобрели особое значение на фоне беспрецедентного давления Запада.

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу высоко оценил решимость Белоруссии противостоять враждебному курсу США и их союзников, а также совместно обеспечивать безопасность Cоюзного государства. Об этом Шойгу заявил на встрече со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске.

На этой встрече министр обороны РФ также заявил о необъявленной войне Запада против России и Белоруссии, назвав особыми союзнические отношения Москвы и Минска.

Второго ноября Сергей Шойгу сообщил о формировании единого оборонного пространства России и Белоруссии. Он подчеркнул, что это особенно важно в наши дни, когда в мире нарастает напряженность и разрушаются основы стратегической стабильности, усиливается конфронтация между Россией и странами Запада.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов