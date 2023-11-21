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На Украине начали сжигать транспорт польских дальнобойщиков и бросать в них камни

Марина Крижановская
03:31 21.11.2023
Украинцы начали забрасывать фуры польских дальнобойщиков камнями, также они сожгли полуприцеп с польскими номерами.
На Украине начали сжигать транспорт польских дальнобойщиков и бросать в них камни
© Фото: Attila HusejnowKeystone Press Agency Globallookpress
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Украинцы начали бросать камни в польские фуры, которые стоят на границе в ожидании отправки.

Как отмечает «360», одному из грузовых автомобилей жители Украины разбили фары и лобовое стекло. Также они украли аккумуляторы и сожгли полуприцеп с польскими номерами.

Напомним, что польские перевозчики заблокировали несколько КПП на границе с Украиной, очередь из фур растянулась до 40 километров. На 6 ноября это были три пограничных перехода в Хребенном, Дорохуске и Корчеве. Своими автомобилями они перекрыли пункты пропуска, давая проехать только по одному грузовику в час и пропуская один лишь легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения.

Польские водители требовали ввести коммерческие разрешения для перевозчиков из Украины и ограничить их количество, приостановить лицензии у компаний, которые появились на Украине после февраля прошлого года.

Экономика Украины уже ощутила на себе последствия протестов польских дальнобойщиков. Местные СМИ написали, что иностранные контрагенты отказываются от услуг украинских компаний. Водителям грузовых фур приходится въезжать в Европу по длинным маршрутам через Румынию и Венгрию, что приводит к росту очередей на границах. Тогда руководитель Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин напомнил, что до половины всего украинского товарооборота проходит через Польшу.

Забастовка польских перевозчиков вызвала акции протеста и в Словакии. Из чувства солидарности с соседями словацкие дальнобойщики заблокировали легковыми автомобилями дорогу к переезду Вышне-Немецке на границе с Украиной. Этими действиями словаки, по их словам, хотели также поддержать всех перевозчиков внутри Евросоюза.

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