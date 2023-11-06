Перевозчики в Польше заблокировали три КПП на границе с Украиной

Несколько десятков перевозчиков заблокировали погранпереходы с Украиной, требуя возобновить систему разрешений для их коллег из Украины.

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Польские перевозчики заблокировали на польско-украинской границе три пункта пропуска автомобилей. Они начала блокировать три пограничных перехода в Хребенном, Дорохуске и в Корчеве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на польскую радиостанцию RMF FM..

Забастовку устроили несколько десятков перевозчиков. Они требуют ввести коммерческие разрешения для перевозчиков из Украины и ограничить их количество.

Сообщается, что участники протестной акции перекрыли дорогу у пунктов пропуска своими автомобилями. Они пропускают только автобусы, легковые авто, перевозящих животных грузовики и военную, гумпомощь для Украины.

Они планируют, что через пункт пропуска будет проезжать один грузовик в час. Официально акция с властями согласована до 3 января 2024 года.

Протестующие требуют возобновить систему разрешений для коммерческих перевозчиков из Украины, а также приостановить действие лицензий для компании, созданных на Украине после начала СВО и проверить их. Вместе с тем участники забастовки просят разделить очереди из загруженных и пустых автомобилей.

О планах перевозчиков перекрыть все пункты пропуска с Украиной в рамках масштабной забастовки сообщили 30 октября.

В июне этого года Польша планировала закрыть границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Данное распоряжение сделал министра внутренних дел Мариуш Каминьский. Сообщалось, что до особого распоряжения приостановят движение товаров через границу с Белоруссией для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов.