Перевозчики в Польше заблокировали три КПП на границе с Украиной
Польские перевозчики заблокировали на польско-украинской границе три пункта пропуска автомобилей. Они начала блокировать три пограничных перехода в Хребенном, Дорохуске и в Корчеве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на польскую радиостанцию RMF FM..
Забастовку устроили несколько десятков перевозчиков. Они требуют ввести коммерческие разрешения для перевозчиков из Украины и ограничить их количество.
Сообщается, что участники протестной акции перекрыли дорогу у пунктов пропуска своими автомобилями. Они пропускают только автобусы, легковые авто, перевозящих животных грузовики и военную, гумпомощь для Украины.
Они планируют, что через пункт пропуска будет проезжать один грузовик в час. Официально акция с властями согласована до 3 января 2024 года.
Протестующие требуют возобновить систему разрешений для коммерческих перевозчиков из Украины, а также приостановить действие лицензий для компании, созданных на Украине после начала СВО и проверить их. Вместе с тем участники забастовки просят разделить очереди из загруженных и пустых автомобилей.
О планах перевозчиков перекрыть все пункты пропуска с Украиной в рамках масштабной забастовки сообщили 30 октября.
В июне этого года Польша планировала закрыть границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Данное распоряжение сделал министра внутренних дел Мариуш Каминьский. Сообщалось, что до особого распоряжения приостановят движение товаров через границу с Белоруссией для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов.