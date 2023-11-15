В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Украине назвали катастрофой для экономики забастовку польских дальнобойщиков

Россина Бодрова
Владимир Рубанов
08:26 15.11.2023
Украинским перевозчикам приходится въезжать в Европу по длинным маршрутам через Румынию и Венгрию.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Экономика Украины сильно пострадала из-за забастовки польских перевозчиков на границе, сообщает портал «Страна.ua». Отмечается, что контрагенты за рубежом отказываются от услуг украинских компаний.

Глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин назвал происходящее катастрофой. Украинским дальнобойщикам приходится въезжать в Европу по длинным маршрутам через Румынию и Венгрию. Это провоцирует рост очередей на границах.

Балин отметил, что с середины декабря начнется традиционное рождественское затишье в Европе. Поэтому для дальнобойщиков осталось всего несколько недель для заработка в этом году. А через Польшу обычно идет до 50% украинского товарооборота. Балин предупредил об огромных убытках для экономики.

Ранее Mysl Polska назвала происходящее транспортной войной между Польшей и Украиной. Польские перевозчики заблокировали грузовиками контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной. Они не согласны с допуском грузовиков в Польшу без специальных разрешений. Местные дальнобойщики недовольны политикой правящей партии, которая готова «отдать последнюю рубашку» Украине.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:58 В стране и мире
Al Mayadeen сообщил об обстреле врачей при штурме больницы «Аль-Шифа»
08:26 В стране и мире
На Украине назвали катастрофой для экономики забастовку польских дальнобойщиков
08:04 В стране и мире
CNN: Байден одобрит бюджет без помощи Украине и Израилю
08:02 В стране и мире
Лукашенко посоветовал Пашиняну избегать необдуманных шагов по дезинтеграции
07:13 В стране и мире
Эстонский премьер-министр Каллас захотела возглавить НАТО
Популярное
Блогер Аяз Шабутдинов рассказал, как приседал в СИЗО и «заходил в хату»
В Приморье женщина родила недоношенного ребенка и сожгла его в печи
Видео
В ХМАО бродячая собака напала на 7-летнюю школьницу и порвала ей лицо
Сотрудника СБУ отстранили после драки из-за песни Михаила Круга
AP сообщило о планах американского «шамана» баллотироваться в Конгресс США
Неизвестные пытались проникнуть в машину агентов, защищавших внучку Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.