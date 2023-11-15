На Украине назвали катастрофой для экономики забастовку польских дальнобойщиков

Украинским перевозчикам приходится въезжать в Европу по длинным маршрутам через Румынию и Венгрию.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Global Look Press

Экономика Украины сильно пострадала из-за забастовки польских перевозчиков на границе, сообщает портал «Страна.ua». Отмечается, что контрагенты за рубежом отказываются от услуг украинских компаний.

Глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин назвал происходящее катастрофой. Украинским дальнобойщикам приходится въезжать в Европу по длинным маршрутам через Румынию и Венгрию. Это провоцирует рост очередей на границах.

Балин отметил, что с середины декабря начнется традиционное рождественское затишье в Европе. Поэтому для дальнобойщиков осталось всего несколько недель для заработка в этом году. А через Польшу обычно идет до 50% украинского товарооборота. Балин предупредил об огромных убытках для экономики.

Ранее Mysl Polska назвала происходящее транспортной войной между Польшей и Украиной. Польские перевозчики заблокировали грузовиками контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной. Они не согласны с допуском грузовиков в Польшу без специальных разрешений. Местные дальнобойщики недовольны политикой правящей партии, которая готова «отдать последнюю рубашку» Украине.