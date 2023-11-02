Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.

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Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Документ, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, вступает в силу со дня публикации.

Закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ был принят Государственной думой РФ 18 октября. Через неделю поправки к Федеральному закону были одобрены на пленарном заседании Совета Федерации.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что дератификация ДВЗЯИ уравнивает Москву и Вашингтон. По его словам, Россия будет внимательно наблюдать за действиями Соединенных Штатов. Представитель Кремля также отметил, что российская сторона не нуждается в контактах с США.