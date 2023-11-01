В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин не собирается обсуждать решение по ДВЗЯИ с США

Иван Жарков
17:49 01.11.2023
У России нет необходимости обсуждать с США решение о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Путин не собирается обсуждать решение по ДВЗЯИ с США
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Global Look Press
Читайте нас на:

Российская сторона не нуждается в контактах с США по вопросу о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они [контакты] не требуются», - уточнил пресс-секретарь президента России в интервью ТАСС.

Двадцать пятого октября Совет Федерации одобрил и отправил на подпись Владимиру Путину закон о дератификации ДВЗЯИ. Президент России должен вынести решение в течение двух недель, этот срок определен Конституцией.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний подписан российской стороной в США 24 сентября 1996 года. В мае 2000 года Россия ратифицировала ДВЗЯИ. Этот многосторонний документ должен был гарантировать прекращение любых видов ядерных испытаний для 44 стран, которые его подпишут. Однако документ так и не вступил в силу, поскольку восемь государств-участников до сих пор его не ратифицировали.

Члены российского парламента поясняли, что отсутствие ратификации ДВЗЯИ со стороны Китая, США, Израиля, Египта, КНДР, Индии, Ирана и Пакистана говорит о неготовности этих стран принимать на себя обязательства. Российская сторона оставляет за собой право на ответные меры, чтобы удержать баланс.

Об отзыве ратификации по ДВЗЯИ Владимир Путин впервые заявил месяц назад. Госдеп США выразил обеспокоенность планами России. Президент РФ добавил, что поведение России по отношению к Вашингтону могло быть зеркальным. Напомним, что США подписали, но не ратифицировали договор.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:12 В стране и мире
Мужчина пострадал при обстреле ВСУ города Шебекино Белгородской области
17:49 В стране и мире
Путин не собирается обсуждать решение по ДВЗЯИ с США
17:29 В стране и мире
Видео
Военные Йемена показали десятки пусков ракет и беспилотников по Израилю
17:15 В стране и мире
TMZ: актер Мэттью Перри скончался не от передозировки
15:38 В стране и мире
Госдума досрочно лишила депутатов Власова и Белоусова мандатов
Популярное
Не более одной тещи: в Узбекистане ввели наказание за пропаганду многоженства
Дело застрявшего в машине на несколько дней котенка закончилось прокуратурой
Видео
Герою из Щелково подарили новую «Ниву» за спасение школьника от грабителя
В США скончался второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи
Адлерский районный суд решил, что под Сочи больше не будет Хероты
Дети Блинкена оделись на Хэллоуин в костюм Зеленского и флаг Украины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.