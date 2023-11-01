Путин не собирается обсуждать решение по ДВЗЯИ с США

У России нет необходимости обсуждать с США решение о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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Российская сторона не нуждается в контактах с США по вопросу о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они [контакты] не требуются», - уточнил пресс-секретарь президента России в интервью ТАСС.

Двадцать пятого октября Совет Федерации одобрил и отправил на подпись Владимиру Путину закон о дератификации ДВЗЯИ. Президент России должен вынести решение в течение двух недель, этот срок определен Конституцией.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний подписан российской стороной в США 24 сентября 1996 года. В мае 2000 года Россия ратифицировала ДВЗЯИ. Этот многосторонний документ должен был гарантировать прекращение любых видов ядерных испытаний для 44 стран, которые его подпишут. Однако документ так и не вступил в силу, поскольку восемь государств-участников до сих пор его не ратифицировали.

Члены российского парламента поясняли, что отсутствие ратификации ДВЗЯИ со стороны Китая, США, Израиля, Египта, КНДР, Индии, Ирана и Пакистана говорит о неготовности этих стран принимать на себя обязательства. Российская сторона оставляет за собой право на ответные меры, чтобы удержать баланс.

Об отзыве ратификации по ДВЗЯИ Владимир Путин впервые заявил месяц назад. Госдеп США выразил обеспокоенность планами России. Президент РФ добавил, что поведение России по отношению к Вашингтону могло быть зеркальным. Напомним, что США подписали, но не ратифицировали договор.