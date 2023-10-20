В Кремле заявили, что дератификация ДВЗЯИ уравнивает Россию и США

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва будет внимательно наблюдать за действиями Вашингтона.

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Отзыв Москвой ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний выравнивает ситуацию по этой теме для России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Теперь и Америка, и Россия являются подписантами договора, но он не ратифицирован ни в той, ни в другой стране. Поэтому мы очень внимательно наблюдаем», - сказал представитель Кремля.

США провели химический взрыв на ядерном полигоне в Неваде, причем сделали это в тот же день, когда Госдума России приняла закон о дератификации ДВЗЯИ.

Ранее политолог Алексей Зудин счел подобные испытания попыткой послать России угрожающий сигнал. Как считает эксперт, США будут стремиться опережать нашу страну во всех важных областях.