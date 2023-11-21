Грандиозный вечер: «Галерея Звезд» у башни Останкино отмечает первую годовщину

Сегодня в «Галерее Звезд» собрались те, кто писал и продолжает писать историю отечественного телевидения, чтобы отметить первую годовщину и открыть новые восемь памятных знаков.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

В «Галерее Звезд», расположенной у подножия одной из главных достопримечательностей столицы - Останкинской телебашни, завершается подготовка к грандиозной церемонии открытия новых восьми памятных знаков. Сегодня проект отмечает свою первую годовщину.

За минувший год свою звезду в галерее получили многие легенды российского радио и телевидения. Сегодня их число увеличится до 25. Памятные знаки откроют в честь ведущего еженедельной развлекательной программы «Утренняя звезда» Юрия Николаева, ведущей программы «Время» Анны Шатиловой, диктора и ведущей информационных программ Татьяны Судец, многолетнего телеведущего программы «Поле Чудес» Леонида Якубовича и других легенд российского телевидения, чье имя навсегда войдет в историю.

Для почетных гостей на торжественной церемонии выступят участники всероссийского вокального шоу «Новая Звезда». Завершится праздничный вечер лазерным шоу.

Идея проекта зародилась 15 лет назад у президента медиахолдинга «Красная Звезда» Алексея Пиманова. Изначально планировали открыть аллею славы у пруда напротив Останкинской телебашни, но со временем пришли к современному решению - стеклянное, как будто воздушное, пространство у подножия башни.

Через «Галерею Звезд» проходят все, кто хочет посетить Останкинскую телебашню. Это главная цель проекта - сохранить память о тех, благодаря кому выросло не одно поколение телезрителей нашей страны.

Напомним, историко-познавательный комплекс «Галерея звезд» открылся у подножия Останкинской телебашни в ноябре прошлого года. В стеклянном комплексе размещают памятные знаки, посвященные легендам советского и российского радио и телевидения.

Спустя время появился одноименный совместный проект телеканала «Звезда» и Российской телевизионной и радиовещательной сети. Каждый выпуск - история о творческом и жизненном пути тех, без кого сложно представить телевидение.

В эфир вышли выпуски о спортивном комментаторе Николае Озерове, знаменитом ведущем программы «В мире животных» Николае Дроздове, советском дикторе Валентине Леонтьевой и телеведущем Игоре Кириллове.