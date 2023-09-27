Народный артист РФ Николаев рассказал, на чем был помешан диктор Кириллов

Телеведущие Кириллов и Николаев были оба помешаны на машинах - вместе ковырялись в своих «жигулях».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Советский и российский телеведущий, диктор Игорь Кириллов был помешан на машинах. Об этом «Звезде» рассказал народный артист РФ Юрий Николаев.

«Мы оба помешаны на машинах были, а у него гараж был, он приглашал меня, и мы ковырялись в своих "жигулях". Я до сих пор вспоминаю о нем с благодарностью. Очень много меня выручал, помогал и по работе, и по жизни», - сказал Юрий Николаев.

Николаев также поблагодарил президента медиахолдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова и наш телеканал за открытие в 2022 году историко-познавательного комплекса «Галерея звезд» в честь 55-летия Останкинской башни прямо у ее подножия.

«Идея очень правильная, и я благодарен и каналу "Звезда", и Алексею Пиманову за то, что он взялся за это, он пробил это и за то, что будет это галерея в самом деле галереей, которая будет вести к [Останкинской] башне», - добавил Николаев в беседе со «Звездой».

Сегодня в «Галерее звезд» появились пять новых памятных знаков. Они посвящены Владиславу Листьеву, Сергею Бодрову-младшему, Виктору Балашову, Эдуарду Сагалаеву и Анатолию Лысенко. На текущий момент в галерее находится 20 звезд, всего планируется установить 100. Каждая звезда посвящена легенде российского телевидения.

Одна из звезд галереи посвящена Игорю Кириллову. Он проработал на телевидении большую часть своей жизни - 50 лет. В первом выпуске программы «Галерея звезд» мы рассказали, как складывался жизненный путь легендарного телеведущего и диктора, почему в карманах его пиджаков всегда был валидол и какую машину он рекламировал, но сам на ней не ездил.

Кроме того, в «Галерее звезд» за вклад в российское телевидение увековечены Анна Шилова, Валентина Леонтьева, Сергей Капица, Юрий Сенкевич и другие выдающиеся деятели российского телевидения.