NBC: в помещении, которым пользовался Байден, найдены новые секретные документы

© Фото: Ukraine Presidency Keystone Press Agency GlobalLookPress

Помощники президента США Джо Байдена обнаружили еще одну партию секретных документов, предположительно, связанных с американским лидером. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает NBC.

С ноября прошлого года, когда в бывшем офисе президента нашли материалы под грифом «секретно», помощники Байдена искали документы в других местах, которые он использовал, сообщает телеканал.

Уровень секретности, количество и точное местонахождение новой партии документов не уточняется, говорится лишь о том, что они были обнаружены в другом месте. Также неизвестно, когда нашли эти материалы и завершен ли к данному моменту поиск.

В Минюсте США и Белом доме на запросы телеканала о комментариях не ответили.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что доверенные лица президента нашли документы под грифом «секретно» в бывшем кабинете Байдена перед промежуточными выборами в 2022 году. Материалы относятся к периоду, когда Байден был вице-президентом. Телеканал CNN позже уточнил, что в секретных документах оказались данные разведки об Украине, Иране и Великобритании. В Белом доме признали, что Байден пользовался офисом с 2017 по 2020-й годы, когда уже не работал в администрации.

Сам президент заявил, что удивлен обнаружением в его офисе секретных документов и не в курсе их содержания. В Белом доме также отметили, что произошедшее стало для президента «сюрпризом». Сейчас найденные бумаги изучает Минюст США.