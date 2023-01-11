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Байден прокомментировал обнаружение секретных документов в своем офисе

Анна Касаткина
03:38 11.01.2023
Президент США заявил, что не знает о содержании найденных документов.
Байден прокомментировал обнаружение секретных документов в своем офисе
© Фото: White House via GlobalLookPress
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Президент США Джо Байден удивился обнаружению в его офисе в аналитическом центре в Вашингтоне. Он также заявил, что не в курсе их содержания, сообщает РИА Новости.

«Я был проинформирован об этой находке и удивлен, узнав, что там были какие-то правительственные записи», — сообщил он на пресс-конференции.

Байден добавил, что не в курсе содержания документов.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что доверенные лица президента нашли документы под грифом «секретно» в бывшем кабинете Байдена перед промежуточными выборами в 2022 году. Материалы относятся к периоду, когда Байден был вице-президентом. Телеканал CNN позже уточнил, что в секретных документах оказались данный разведки об Украине, Иране и Великобритании. В настоящее время Минюст США проверят, как эти материалы могли попасть в частный офис. В Белом доме признали, что Байден пользовался офисом с 2017 по 2020-й годы, когда уже не работал в администрации.

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