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Маск предрек процветание Аргентине при Хавьере Милее

Елизавета Егорова
14:31 20.11.2023
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей обеспечит стране процветание, считает Илон Маск.
Маск предрек процветание Аргентине при Хавьере Милее
© Фото: Ron Sachs, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что после избрания новым президентом Аргентины либертарианца Хавьера Милея страну ждет процветание.

«Аргентину ждет процветание», - написал Маск в соцсети X (бывший Twitter).

Ранее доктор экономических наук Юрий Мосейкин назвал Милея популистом и сравнил его с Дональдом Трампом. По мнению ученого, избранный президент не будет долго находиться у власти. Кроме того, Мосейкин считает, что Аргентине невыгодно отворачиваться от России и Китая.

Напомним, что об избрании Милея стало известно утром 20 ноября. В своем первом обращении политик выразил приверженность демократии, свободной торговле и миру. Также его правительство выступает против вступления страны в БРИКС.

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