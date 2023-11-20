Маск предрек процветание Аргентине при Хавьере Милее

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что после избрания новым президентом Аргентины либертарианца Хавьера Милея страну ждет процветание.

«Аргентину ждет процветание», - написал Маск в соцсети X (бывший Twitter).

Ранее доктор экономических наук Юрий Мосейкин назвал Милея популистом и сравнил его с Дональдом Трампом. По мнению ученого, избранный президент не будет долго находиться у власти. Кроме того, Мосейкин считает, что Аргентине невыгодно отворачиваться от России и Китая.

Напомним, что об избрании Милея стало известно утром 20 ноября. В своем первом обращении политик выразил приверженность демократии, свободной торговле и миру. Также его правительство выступает против вступления страны в БРИКС.