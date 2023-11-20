Кандидат на пост главы МИД Аргентины Мондино выступила против вступления в БРИКС

Политик заявила, что не видит смысла в сотрудничестве с БРИКС.

© Фото: Антон Денисов, РИА Новости

Аргентина не видит себя среди членов БРИКС, так как не понимает, какие преференции может получить от этого сотрудничества. О возможном изменении внешнеполитического курса страны заявила РИА Новости кандидат на пост главы МИД Аргентины Диана Мондино.

«Не знаю, почему такой интерес к БРИКС», - отметила политик.

Она уточнила, что решение о сотрудничестве с БРИКС будет приниматься с учетом национальных интересов.

«Мы не понимаем, в чем выгода Аргентины в данный момент», - добавила Мондино.

Она подчеркнула, что если руководство страны поймет, что выгода все-таки есть, то «мы проанализируем это».

Напомним, что в воскресенье в результате президентских выборов в Аргентине к власти пришел правый политик Хавьер Милей. В своей первой речи он заявил, что Буэнос-Айрес берет курс на «страны свободного мира», «долларизацию» страны и не будет сотрудничать с БРИКС.



Ранее российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что российско-аргентинские отношения продолжат развиваться в духе дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства, и напомнил, что в январе 2024 года ожидалось подключение Буэнос-Айреса к БРИКС.