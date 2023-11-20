Избранный президент Аргентины Милей выступил с первым обращением

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Победивший на выборах президента Аргентины Хавьер Милей сделал свое первое заявление. Он сказал, что его страна будет работать со странами «свободного мира» во имя лучшего будущего. С обращением он выступил перед своими сторонниками.

«Наше обязательство - это демократия, свободная торговля, мир. Мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее», - сказал он, выступая перед сторонниками», - заявил новоизбранный глава Аргентины.

Действующий президент Аргентины Альберто Фернандес подтвердил, что с 20 ноября готов передавать власть Милею. Заявив, что он приверженец демократии и больше всего ценит волю народа, Фернандес сказал, что продолжит работать со всеми секторами национального движения ради укрепления демократии и республиканских институтов Аргентины.

Хавьер Милей одержал победу на президентских выборах в воскресенье, 19 ноября. Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь граждан, хочет упразднить Центральный банк, против вступления Аргентины в БРИКС и не хочет иметь дел с коммунистами и социалистами.

В это время в Аргентине наблюдается экономический кризис: инфляция достигла 120%, аргентинское песо девальвируется, уровень бедности населения оценивается в 40%. Аргентина Страна практически не имеет международных резервов и вынуждена обращаться к Китаю, чтобы погашать многомиллиардные долги перед МВФ (Международным валютным фондом).