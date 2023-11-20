Эксперт Мосейкин назвал Хавьера Милея аргентинским Трампом с судьбой Болсонару

Народ Аргентины вскоре осознает, что избранный президент Милей это популист, поэтому, скорее всего, он проиграет следующие выборы, как и Жаир Болсонару, сказал доктор экономических наук Юрий Мосейкин.

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Победивший на выборах президента Аргентины Хавьер Милей, чье правительство выступает против вступления в БРИКС, это такой же популист, как и Дональд Трамп, который может повторить судьбу бразильского Жаира Болсонару, проигравшего выборы президента в 2022 году. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил доктор экономических наук, директор Института мировой экономики и бизнеса РУДН Юрий Мосейкин.

«Волны популизма Аргентину захватывают периодически достаточно сильно. Они в свое время на волне популизма потеряли мировой рынок мяса. Аналогичная ситуация, мне кажется, складывается и сейчас. Нового президента называют американским Трампом. Его ждет судьба Болсонару. Пройдет президентский срок избрания, народ немного одумается и поймет», - сказал Мосейкин нашему телеканалу.

Ученый отметил, что Аргентине невыгодно терять союзников в лице России, Китая и Бразилии из-за большого объема инвестиций в стране. Понимание этого должно «отрезвить» Милея, и, скорее всего, он, в отличие от европейских стран, не будет разрывать отношений с союзниками, выразил предположение Мосейкин.

«Сейчас такие резкие заявления принимать в расчет не стоит, потому что люди новые, еще не окунулись во все хитросплетения. Объем китайских инвестиций, бразильских в стране, наши взаимоотношения - они отрезвят и дадут понимание того, что так рубить, как это делают сейчас наши европейские партнеры, это будет себе дороже», - сказал ученый.

Напомним, что о победе Хавьера Милея стало известно утром 20 ноября. В своем первом заявлении будущий президент заявил, что выступает за демократию, свободную торговлю и мир. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС и не хочет взаимодействовать с коммунистами и социалистами.