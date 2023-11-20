В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт Мосейкин назвал Хавьера Милея аргентинским Трампом с судьбой Болсонару

Елизавета Егорова
13:57 20.11.2023
Народ Аргентины вскоре осознает, что избранный президент Милей это популист, поэтому, скорее всего, он проиграет следующие выборы, как и Жаир Болсонару, сказал доктор экономических наук Юрий Мосейкин.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Gabriel Sotelo, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Победивший на выборах президента Аргентины Хавьер Милей, чье правительство выступает против вступления в БРИКС, это такой же популист, как и Дональд Трамп, который может повторить судьбу бразильского Жаира Болсонару, проигравшего выборы президента в 2022 году. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил доктор экономических наук, директор Института мировой экономики и бизнеса РУДН Юрий Мосейкин.

«Волны популизма Аргентину захватывают периодически достаточно сильно. Они в свое время на волне популизма потеряли мировой рынок мяса. Аналогичная ситуация, мне кажется, складывается и сейчас. Нового президента называют американским Трампом. Его ждет судьба Болсонару. Пройдет президентский срок избрания, народ немного одумается и поймет», - сказал Мосейкин нашему телеканалу.

Ученый отметил, что Аргентине невыгодно терять союзников в лице России, Китая и Бразилии из-за большого объема инвестиций в стране. Понимание этого должно «отрезвить» Милея, и, скорее всего, он, в отличие от европейских стран, не будет разрывать отношений с союзниками, выразил предположение Мосейкин.

«Сейчас такие резкие заявления принимать в расчет не стоит, потому что люди новые, еще не окунулись во все хитросплетения. Объем китайских инвестиций, бразильских в стране, наши взаимоотношения - они отрезвят и дадут понимание того, что так рубить, как это делают сейчас наши европейские партнеры, это будет себе дороже», - сказал ученый.

Напомним, что о победе Хавьера Милея стало известно утром 20 ноября. В своем первом заявлении будущий президент заявил, что выступает за демократию, свободную торговлю и мир. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС и не хочет взаимодействовать с коммунистами и социалистами.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:50 В стране и мире
В МИД не исключили возможность полного закрытия Финляндией границы с РФ
12:41 В стране и мире
Задержан замдиректора охраняемых природных территорий Минприроды Яковлев
12:24 В стране и мире
Iltalehti: Финляндия намерена закрыть все КПП на границе с РФ 22 ноября
11:18 В стране и мире
Глава Пентагона Остин заявил в Киеве о готовности и впредь поддерживать Украину
10:59 В стране и мире
Видео
Из-за непогоды 50 тысяч россиян остались без электричества
Популярное
Видео
Камеры сняли, как дерево раздавило автомобиль с людьми в Новокузнецке
Видео
Ступень Starship взорвалась из-за включения системы самоликвидации
Видео
В Красной Поляне храбрый кот злобным шипением отогнал медведя от дома
Видео
Жены заключенных: киллер Саша Солдат перед освобождением попросил защиты
Видео
«Какие-то трансформаторы»: Путин охарактеризовал представителей ЛГБТ
Видео
СК показал следы крови в доме у друга убитого школьника в Ачинске
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.