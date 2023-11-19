Военные помогают финским пограничникам строить барьер на границе с РФ

© Фото: IMAGO, Lauri Heino, Global Look Press

Финские военные прибыли на пограничный переход «Вартиус» на границе с Россией для помощи пограничникам, которые возводят там барьер. Об этом порталу Yle сообщил начальник контрольно-пропускного пункта Йоуко Киннунен.

Это единственный работающий в воскресенье до 18 часов пункт пропуска. Рядом с ним сейчас скопились мигранты, которых «Россия выталкивает на территорию Финляндии», заявил Киннунен.

Ранее пограничная служба Финляндии заявила, что КПП «Вартиус» закрыт из-за перегрузки. Строящийся барьер пограничник назвал временным. Эти защитные сооружения должны обеспечить работу пункта, сказал Киннунен.

Финляндия в ночь на 18 ноября закрыла четыре из восьми КПП на границе с Россией. Это пункты «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») и «Вяртсиля» («Ниирала»). Еще до их закрытия на погранпереходах начали скапливаться люди.

По данным властей страны, 18 ноября на КПП прибыли 220 просителей убежища. Они пытаются попасть в Финляндию через действующие пункты пропуска. Сообщалось также о подготовке Финляндии к полному закрытию границы с Россией.