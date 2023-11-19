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Финляндия временно закрыла пятый КПП на границе с Россией

Елизавета Кондрикова
04:49 19.11.2023
В субботу на КПП Вартиус прибыли 67 человек.
Финляндия временно закрыла пятый КПП на границе с Россией
© Фото: IMAGO, Hannu Huttu Globallookpress
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Вечером 18 ноября власти Финляндии временно закрыли еще один контрольно-пропускной пункт (Вартиус) на границе с Россией вследствие перегруженности, сообщил телеканал «360» со ссылкой на финское издание Yle. 

«Вартиус ближе всего находится к пункту Ниирала, который Финляндия закрыла накануне, расстояние между ними 900 километров», - говорится в публикации.

Отмечается, что за субботу 18 ноября на это КПП прибыли 67 мигранта, где к данному моменту скопилось большое количество людей, у которых есть проблемы с документами или нет необходимой визы. Финские пограничники разворачивают таких просителей убежища обратно на территорию России.  

Напомним,  с субботы 18 ноября перестали функционировать четыре контрольно-пропускных пункта на восточной границе Финляндии с Россией. Уточняется, что решение действительно до 18 февраля 2024 года.

При этом накануне финские пограничники применили газ против группы людей из 30 человек на границе с Россией, поскольку те «не подчинялись приказам». Мигранты пытались пересечь границу пешком и на велосипедах.

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