Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией до конца февраля 2024 года

Пропускные пункты Ваалимаа/Торфяновка, Нуйямаа/Брусничное, Иматра/Светогорск и Ниирала/Вяртсиля будут закрыты с 18 ноября 2023 года.

© Фото: IMAGO, Vesa Moilanen, Global Look Press

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что с 18 ноября 2023 года страна закроет четыре контрольно-пропускных пункта на границе с Российской Федерацией.

«Финляндия закрывает погранпереходы на восточной границе. Они будут закрыты в ночь с пятницы на субботу», - передает его слова LIFE.

Глава финского правительства уточнил, что речь идет о пропускных пунктах Ваалимаа/Торфяновка, Нуйямаа/Брусничное, Иматра/Светогорск в Ленинградской области и Ниирала/Вяртсиля в Республике Карелия. На сайте кабмина скандинавского государства указано, что решение действительно до 18 февраля 2024 года.

Кроме того, с 15 ноября вступил в силу запрет Финляндии на пересечение границы со стороны России на велосипедах. Ограничение было введено на неопределенный срок.

Накануне в Кремле выразили сожаление в связи с планами Хельсинки ограничить движение на границе с Россией. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, финские власти выбрали путь «по сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений».