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Финляндия может полностью закрыть все границы с Россией

Ирина Егорова
19:21 17.11.2023
В МВД Финляндии готовится соответствующий законопроект.
Финляндия может полностью закрыть все границы с Россией
© Фото: IMAGO, Vesa Moilanen, Global Look Press
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Законопроект о полном закрытии границы с Россией разрабатывается в Министерстве внутренних дел Финляндии, передает телеканал MTV3

Из девяти имеющихся КПП на финско-русской границе сейчас закрыты уже четыре. Также с 15 ноября запрещено пересекать границу на велосипедах.  

Данная мера вводится из-за нелегального пересечения границы и растущего в стране уровня миграции.  Граждане третьих стран - Сомали, Йемена, Сирии и других - без необходимых документов использовали РФ как транзитное государство, пересекали восточную границу страны и подавали запрос на получение убежища в Финляндии.

Некоторые скандинавские жители считают решение властей о закрытии границы «нарушением прав человека» и подписали петицию о смягчении требований.

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