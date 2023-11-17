Финляндия может полностью закрыть все границы с Россией

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Законопроект о полном закрытии границы с Россией разрабатывается в Министерстве внутренних дел Финляндии, передает телеканал MTV3.

Из девяти имеющихся КПП на финско-русской границе сейчас закрыты уже четыре. Также с 15 ноября запрещено пересекать границу на велосипедах.

Данная мера вводится из-за нелегального пересечения границы и растущего в стране уровня миграции. Граждане третьих стран - Сомали, Йемена, Сирии и других - без необходимых документов использовали РФ как транзитное государство, пересекали восточную границу страны и подавали запрос на получение убежища в Финляндии.

Некоторые скандинавские жители считают решение властей о закрытии границы «нарушением прав человека» и подписали петицию о смягчении требований.