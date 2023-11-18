Представитель ХАМАС заявил о потере связи с ответственными за защиту заложников

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Военное крыло ХАМАС потеряло связь с отдельными группами, которые ответственны за обеспечение безопасности захваченных ранее заложников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

По словам представителя палестинского движения, судьба израильских пленных остается неизвестной.

Во вторник, 14 ноября, в ХАМАС заявили, что готовы в любое время обменять женщин, детей и иностранцев при условии установления гуманитарного перемирия. Спустя три дня посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что представители палестинского движения прекратили переговоры по заложникам. По его словам, ХАМАС не представил даже список людей, которые были захвачены.

Сегодня стало известно, что израильский премьер отказался от уже согласованной с Соединенными Штатами сделки по возвращению заложников, находящихся в плену у ХАМАС. Как сообщил американский журналист Сеймур Херш, Вашингтон требовал освободить 71 человека. На этот счет было достигнуто соглашение, но ХАМАС также настаивал на пятидневном прекращении боевых действий. Это было немедленно отвергнуто Биньямином Нетаньяху, отметил лауреат Пулитцеровской премии.