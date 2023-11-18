В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

Представитель ХАМАС заявил о потере связи с ответственными за защиту заложников

Максим Крюков
21:18 18.11.2023
Судьба израильских пленных теперь неизвестна, добавил представитель палестинского движения.
Представитель ХАМАС заявил о потере связи с ответственными за защиту заложников
© Фото: Yasser Qudih XinHua Global Look Press
Читайте нас на:

Военное крыло ХАМАС потеряло связь с отдельными группами, которые ответственны за обеспечение безопасности захваченных ранее заложников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

По словам представителя палестинского движения, судьба израильских пленных остается неизвестной.

Во вторник, 14 ноября, в ХАМАС заявили, что готовы в любое время обменять женщин, детей и иностранцев при условии установления гуманитарного перемирия. Спустя три дня посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что представители палестинского движения прекратили переговоры по заложникам. По его словам, ХАМАС не представил даже список людей, которые были захвачены.

Сегодня стало известно, что израильский премьер отказался от уже согласованной с Соединенными Штатами сделки по возвращению заложников, находящихся в плену у ХАМАС. Как сообщил американский журналист Сеймур Херш, Вашингтон требовал освободить 71 человека. На этот счет было достигнуто соглашение, но ХАМАС также настаивал на пятидневном прекращении боевых действий. Это было немедленно отвергнуто Биньямином Нетаньяху, отметил лауреат Пулитцеровской премии.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:26 В стране и мире
ВСУ ударили дроном-камикадзе по селу в Белгородской области, два человека ранены
18:23 В стране и мире
Al Jazeera: около 200 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по школе в Газе
17:38 В стране и мире
Эрдоган вновь пообещал наказать Израиль за военные преступления в Газе
16:51 В стране и мире
Видео
В МЧС сообщили, что очередной спецборт доставит из Каира в Москву 120 граждан РФ
10:50 В стране и мире
На свободу вышел киллер Ореховской ОПГ Саша Солдат
Популярное
Видео
Ступень Starship взорвалась из-за включения системы самоликвидации
Видео
В Красной Поляне храбрый кот злобным шипением отогнал медведя от дома
Видео
Жены заключенных: киллер Саша Солдат перед освобождением попросил защиты
Видео
СК показал следы крови в доме у друга убитого школьника в Ачинске
Видео
«Какие-то трансформаторы»: Путин охарактеризовал представителей ЛГБТ
Блогер Шабутдинов пообещал объяснить, зачем в СИЗО нужна 1,5-литровая бутылка
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.