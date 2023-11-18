Херш: Нетаньяху отверг согласованную с США сделку по заложникам

В заложниках у движения ХАМАС могут находиться до 138 иностранцев, среди которых шестеро россиян.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от уже согласованной с официальным Вашингтоном сделки по возвращению заложников, находящихся в плену у движения ХАМАС. Об этом сообщил известный американский журналист Сеймур Херш.

«Американское требование предусматривало освобождение 71 заложника. На этот счет было достигнуто соглашение, но ХАМАС также настаивал на пятидневном прекращении войны. Это было немедленно отвергнуто Нетаньяху», - написал Херш в своем блоге на платформе Substack.

После очередной эскалации в зоне палестино-израильского конфликта 7 октября в руках ХАМАС оказались более 200 заложников. Сообщалось, что среди них 138 иностранцев, в том числе шестеро россиян.

Между тем, посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил о выходе представителей движения ХАМАС из переговоров по заложникам. С его слов, Израиль так и не получил список захваченных людей, в Тель-Авиве также ничего не знают об их состоянии.