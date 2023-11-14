ХАМАС выразило готовность в любое время обменять заложников при перемирии
Палестинское движение ХАМАС заявило о своей готовности в любое время обменять удерживаемых движением женщин, детей и иностранцев при условии установления гуманитарного перемирия. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы движения Иззат ар-Ришк в своем Telegram-канале.
«Мы готовы в любое время освободить женщин, детей и иностранцев в обмен на женщин и детей в тюрьмах оккупационных властей. Конечно, при достижении гуманитарного перемирия, во время которого помощь будет доставлена во все без исключения районы сектора Газа», - сказали в ХАМАС.
Накануне движение выразило готовность обменять до 70 заложников - женщин и детей - в обмен на пятидневное перемирие. Обмен планируется совершить при условии освобождения 200 палестинских детей и 75 женщин, удерживаемых в израильских тюрьмах.