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ХАМАС выразило готовность в любое время обменять заложников при перемирии

Елизавета Кондрикова
23:31 14.11.2023
Условием для освобождения также является обмен на палестинских женщин и детей, удерживаемых в израильских тюрьмах.
ХАМАС выразило готовность в любое время обменять заложников при перемирии
© Фото: Naaman Omar, Keystone Press Agency Globallookpress
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Палестинское движение ХАМАС заявило о своей готовности в любое время обменять удерживаемых движением женщин, детей и иностранцев при условии установления гуманитарного перемирия. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы движения Иззат ар-Ришк в своем Telegram-канале.

«Мы готовы в любое время освободить женщин, детей и иностранцев в обмен на женщин и детей в тюрьмах оккупационных властей. Конечно, при достижении гуманитарного перемирия, во время которого помощь будет доставлена во все без исключения районы сектора Газа», - сказали в ХАМАС.

Накануне движение выразило готовность обменять до 70 заложников - женщин и детей - в обмен на пятидневное перемирие. Обмен планируется совершить при условии освобождения 200 палестинских детей и 75 женщин, удерживаемых в израильских тюрьмах.

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