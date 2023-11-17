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Посол Израиля сообщил о выходе ХАМАС из переговоров по заложникам

Владимир Рубанов
14:20 17.11.2023
ХАМАС так и не представил даже список людей, которые были захвачены, сказал дипломат.
Посол Израиля сообщил о выходе ХАМАС из переговоров по заложникам
© Фото: Mohammed Talatene, dpa, Global Look Press
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Представители палестинского радикального движения ХАМАС прекратили переговоры по заложникам, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Израиль ничего не знает о заложниках. Никаких переговоров об их судьбе не ведется. ХАМАС так и не представил даже список людей, которые были захвачены, сказал дипломат. Не известно также ничего об их состоянии.

«Поэтому вести какие-то переговоры без того, что ты знаешь, - это очень тяжело. У нас, насколько я сейчас знаю, нет никаких переговоров», - сказал Александр Бен Цви.

В разное время сообщалось о том, что в плену у ХАМАС находится около 150 израильтян. В то же время представители самого движения заявляли, что удерживают 200-250 пленных. Сообщалось также, что среди пленников ХАМАС 138 иностранцев, в их числе шесть россиян.

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