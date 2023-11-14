Президенты России и Египта призвали к созданию Палестинского государства

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Урегулирование палестино-израильского конфликта должно осуществляться путем создания независимого Палестинского государства. К такому выводу пришли президенты России и Египта Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси. Стороны обсудили обстановку в секторе Газа. Российский лидер поблагодарил своего собеседника за то содействие, которое официальный Каир оказывает в эвакуации россиян из зоны конфликта.

«Констатирована созвучность подходов России и Египта к урегулированию ситуации в регионе путем создания на общепризнанной международно-правовой основе независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президенты подчеркнули принципиальную важность прекращения кровопролития в регионе, освобождения всех удерживаемых заложников и оказание гуманитарной помощи населению сектора.