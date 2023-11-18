Al Jazeera: около 200 человек погибли при ударе ЦАХАЛ по школе в Газе

Территория учебного заведения «Аш-Фахура» была убежищем для сотен мирных жителей. Многие из них нуждались в медицинской помощи.

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Около 200 человек погибли в результате воздушной атаки ХАМАС по школе «Аш-Фахура» на севере Газы, сообщает телеканал Al Jazeera.

Школа находится под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Здание использовалось в качестве убежища для сотен мирных жителей, которые спасались от бомбардировок. Многие из них нуждались в медицинской помощи.

ЦАХАЛ оправдывает свои действия тем, что в таких лагерях, как и в больнице «Аш-Шифа», размещаются палестинские боевики и их руководство, либо там хранится оружие радикалов. Представители палестинского движения ХАМАС опровергли утверждения о найденном оружии в больнице «Аш-Шифа», назвав заявления Израиля ложью и дешевой пропагандой, направленными на оправдание собственных преступлений.

Обстрелам ЦАХАЛ недавно подвергся и лагерь беженцев беженцев Дженин и одноименный город на Западном берегу реки Иордан, где находятся форпосты палестинского сопротивления.