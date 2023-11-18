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Финляндия и Эстония не пропустили беженцев из Сомали через границу с РФ

Максим Крюков
18:50 18.11.2023
По словам беженцев из Сомали, они очень голодны, но не оставят попыток попасть на территорию Финляндии уже через другие КПП.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Мигранты застряли на границе РФ и Финляндии: российская сторона их пропустила, а финская - нет. Беженцы из Сомали рассказали «Звезде», что очень голодны, но не оставят попыток попасть на территорию скандинавского государства уже через другие КПП.

По их словам, они попытались пройти в Эстонию, но там пограничники их развернули, сказав, что никого из России не пропустят и посоветовали идти в Финляндию, поскольку и пропускные пункты там работают круглосуточно.

Однако после решения финских властей закрыть четыре КПП (Ваалимаа/Торфяновка, Нуйямаа/Брусничное, Иматра/Светогорск и Ниирала/Вяртсиля) сомалийцы снова ищут новые варианты. По некоторым данным, на КПП «Торфяновка» на российско-финской границе также застряли более 30 мигрантов из стран Ближнего Востока. Их развернули в Финляндии и сейчас они ждут оформления документов для возвращения в РФ. Ранее «Звезда» показала образовавшуюся очередь из велосипедистов, легковых и грузовых автомобилей.

Сегодня утром стало известно, что финские пограничники применили газ против группы мигрантов на границе с Россией. Люди пытались попасть в Финляндию пешком и на велосипедах.

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