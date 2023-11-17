На КПП в сторону Финляндии образовалась очередь из мигрантов на велосипедах

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Мигранты на велосипедах пытаются успеть попасть в Финляндию через Россию. В связи с этим на контрольно-пропускном пункте «Торфяновка» образовалась очередь, в которой также стоят легковые автомобили и грузовые фуры.

Напомним, в ночь на 18 ноября финские власти закроют 4 погранперехода: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» (соответствуют пунктам «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля» с российской стороны). О соответствующем решении Хельсинки накануне сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. В правительстве страны уточнили, что решение будет действовать до 18 февраля 2024 года.

По данным телеканала MTV3, Министерство внутренних дел скандинавского государства готовит законопроекты о полном закрытии границы с Российской Федерацией. Между тем на КПП «Торфяновка» скопилась очередь из машин с гражданами РФ, но она постепенно двигается.

Ранее стало известно, что жители Финляндии подписали петицию против закрытия границы с Россией. Автор обращения призвал финские власти смягчить запрет. Петицию поддержали 4 500 человек, из них 3 800 - сами финны. Прошение также подписали граждане РФ, Чехии, Норвегии, Эстонии и других государств.