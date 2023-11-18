Yle: финские пограничники применили газ против группы людей на границе с Россией

В отношении группы мигрантов, состоящей из 30 человек, также была использована сила.

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В Финляндии на границе с Россией финские пограничники использовали газ против группы из 30 человек, которые пытались пересечь границу пешком и на велосипедах. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на телерадиоканал Yle.

«Была группа, которая не подчинялась приказам и словам пограничника. Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось применить максимально мягкое средство, которым стало распыление газа», - пояснил заместитель главы пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен.

Происшествие случилось в пятницу на контрольно-пропускном пункте Ниирала/Вяртсиля. Сообщается, что газ попал в глаза одному из мужчин, когда тот пытался пробежать мимо сотрудников пограничной службы. Позже его осмотрели и оказали необходимую помощь.

Муртонен не стал уточнять, какой именно газ был использован против группы мигрантов, однако, по его словам, он обычно используется финскими пограничниками. Также против людей на границе была применена сила.

Напомним, пропускной пункт Ниирала/Вяртсиля в Республике Карелия закрыт с сегодняшнего дня по решению финского правительства, также в ночь на 18 ноября закрылись еще три КПП в Ленинградской области: Ваалимаа/Торфяновка, Нуйямаа/Брусничное и Иматра/Светогорск.