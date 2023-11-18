Ступень Starship взорвалась из-за включения системы самоликвидации

© Видео: SpaceX © Фото: SpaceX

Создаваемая для миссий на Луну и Марс сверхтяжелая ракета Starship во время второго тестового орбитального полета потерпела неудачу. В трансляции, которую вела американская компания SpaceX виден момент взрыва ракеты в воздухе.

Ступень Starship взорвалась, так как сработала система самоликвидации. В целом, этот пуск сверхтяжелой ракеты прошел гораздо удачнее: первая ступень отработала в штатном режиме. А взрыв произошел, когда полет шел по параметрам, близким к орбитальным.

Запуск тяжелого космического корабля Starship проходил с космодрома в Техасе. Поначалу все проходило в штатном режиме, однако спустя 10 минут возникли неполадки.

Напомним, в апреле 2023 года космический корабль Starship взорвался сразу после старта. Это был первый запуск самой большой и мощной ракеты из когда-либо созданных. На высоте 38 километров корабль перешел в неконтролируемое вращение и взорвался. В SpaceX заявили, что ракету уничтожили преднамеренно. В компании уточнили, что через несколько минут после старта у корабля вышли из строя несколько двигателей, произошла потеря высоты.