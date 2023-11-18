SpaceX со второй попытки удачно запустила тяжелую ракету с кораблем Starship

© Видео: SpaceX © Фото: SpaceX

Ракета-носитель с кораблем Starship стартовала с космодрома в Техасе. Компания SpaceX, владельцем которой является американский миллиардер Илон Маск, вела прямую трансляцию.

Запуск прототипа сверхтяжелого космического корабля планировали провести еще утром 17 ноября. Однако в компании сообщили о переносе из-за технических неполадок. В этот раз все прошло в штатном режиме.

Напомним, 20 апреля этого года корабль Starship - самая большая и мощная ракета из когда-либо созданных, вместе с ускорителем Super Heavy Starship достигает в длину 120 метров - взорвался после пуска. В SpaceX тогда заявили, что ракету уничтожили преднамеренно из-за того, что появились проблемы с двигателями, и после взлета началась потеря высоты.

После инцидента Илон Маск заявил, что стартовая площадка в Бока-Чика в Техасе будет восстановлена в течение двух месяцев.